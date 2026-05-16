Museo da gustare inaugurato alla Manifattura

Dopo due anni e mezzo di lavori sotto una nuova gestione, ieri mattina è stato aperto al pubblico il museo presso la Manifattura di Comacchio. L'inaugurazione si è svolta alla presenza delle autorità locali e di alcuni cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia di apertura. La struttura, che occupa gli spazi di un ex stabilimento artigianale, si propone di valorizzare il patrimonio storico e culturale dell'area. La manifestazione è proseguita con una visita guidata tra le esposizioni allestite all’interno.

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Dopo due anni e mezzo di nuova gestione è stato inaugurato ieri mattina a Comacchio, dal sindaco Pierluigi Negri, la presidente del Parco Aida Morelli e la consigliera regionale Marcella Zappaterra, la nuova Manifattura Marinati Comacchio con Un Museo da gustare, il Centro Visite del Parco del Delta del Po e l’ Ecomuseo della Regione Emilia Romagna. E’ stato presentato il nuovo percorso didattico - museale, i lavori di ripristino e di accessibilità per tutti, articolato in più sezioni ha voluto valorizzare, la ricchezza della biodiversità del Parco, le valli di Comacchio e il lavoro e l’eredità degli uomini e delle donne che hanno vissuto e lavorato nel Delta del Po. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Museo da gustare inaugurato alla Manifattura ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento L’Antica Pizzeria Da Michele, inaugurato il Museo della PizzaL’Antica Pizzeria Da Michele, nota come il “Tempio della Pizza” e attualmente presente in cinque continenti per un totale di 80 sedi, apre le porte... Milano, inaugurato il Museo del Patriarcato alla Fabbrica del VaporeIn mostra 27 cimeli, diorami e installazioni multimediali (quattro delle quali inedite) simbolo del gender gap. Ciocomiti inaugura il Dolomites Museum of ChocolateUn museo tutto da gustare nel cuore della Val di Sole che affianca il laboratorio produttivo e trasforma la visita in un viaggio immersivo e sensoriale in cui il cioccolato fa da protagonista ... tg24.sky.it