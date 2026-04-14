L’Antica Pizzeria Da Michele inaugurato il Museo della Pizza

Da ildenaro.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Antica Pizzeria Da Michele ha aperto il suo Museo della Pizza, un nuovo spazio dedicato alla storia e alla tradizione del locale. La pizzeria, conosciuta come il “Tempio della Pizza”, è presente in cinque sedi diverse. La decisione di creare il museo è stata annunciata ufficialmente nei giorni scorsi, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione della pizza e il percorso dell’azienda nel tempo.

L’Antica Pizzeria Da Michele, nota come il “Tempio della Pizza”  e attualmente presente in cinque continenti per un totale di 80 sedi, apre le porte della sua storia: nasce  il   suo Museo della Pizza, uno spazio espositivo dedicato alla memoria, all’artigianalità e all’eredità della famiglia Condurro. L’apertura  è stata  celebrata con il tradizionale taglio del nastro  e un assaggio delle pizze a ‘ruota di carro’. Il museo nasce non come una semplice celebrazione del passato, ma come un ponte verso il futuro  della pizza. Attraverso un percorso  espositivo di più stanze, i visitatori potranno scoprire  i  d ocumenti  i nediti, le  licenze...🔗 Leggi su Ildenaro.it

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