L’Antica Pizzeria Da Michele inaugurato il Museo della Pizza

L’Antica Pizzeria Da Michele ha aperto il suo Museo della Pizza, un nuovo spazio dedicato alla storia e alla tradizione del locale. La pizzeria, conosciuta come il “Tempio della Pizza”, è presente in cinque sedi diverse. La decisione di creare il museo è stata annunciata ufficialmente nei giorni scorsi, con l’obiettivo di raccontare l’evoluzione della pizza e il percorso dell’azienda nel tempo.

L’Antica Pizzeria Da Michele, nota come il “Tempio della Pizza” e attualmente presente in cinque continenti per un totale di 80 sedi, apre le porte della sua storia: nasce il suo Museo della Pizza, uno spazio espositivo dedicato alla memoria, all’artigianalità e all’eredità della famiglia Condurro. L’apertura è stata celebrata con il tradizionale taglio del nastro e un assaggio delle pizze a ‘ruota di carro’. Il museo nasce non come una semplice celebrazione del passato, ma come un ponte verso il futuro della pizza. Attraverso un percorso espositivo di più stanze, i visitatori potranno scoprire i d ocumenti i nediti, le licenze...🔗 Leggi su Ildenaro.it Antica Pizzeria Da Michele, nasce a Napoli “Oltre la Pizza”: il progetto per chi soffre di disfagiaOggi a Napoli, alle 10 nel cuore di Forcella, all’Antica Pizzeria da Michele sarà presentato il progetto Oltre la Pizza, un’iniziativa sociale... Torna la Colomba della tradizione firmata Panificio Rescigno e L’Antica Pizzeria Da Michele in the WorldQuando la tradizione del pane incontra l’arte della pizza, nasce qualcosa di unico. La antica pizzeria da Michele Taranto #tango #https #music #halloween L'Antica Pizzeria Da Michele - facebook.com facebook