Grottaminarda tutto pronto per l' inaugurazione dell' asilo nido ristrutturato di via Bisciglieto

Domani alle 16:00 si terrà l'inaugurazione dell'asilo nido di via Bisciglieto a Grottaminarda, con la benedizione e il taglio del nastro. La struttura è stata recentemente ristrutturata e sarà aperta ai bambini della zona. L'evento coinvolge le autorità locali e i rappresentanti del quartiere, che parteciperanno alla cerimonia ufficiale.

Benedizione e taglio del nastro per il rinnovato Asilo Nido di via Bisciglieto. L'appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo alle ore 16:00. Già effettuato il trasloco di arredi e materiale didattico, la scuola è pronta ad accogliere i bambini. Ricordiamo che la struttura grazie ad un finanziamento del Ministero dell'Istruzione di 876.408,72 euro, ottenuto dal Comune di Grottaminarda, è stata interessata da interventi di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, sistemazione esterna, impianti e rifiniture generali, tutto con materiali ecosostenibili. Un intervento che è andato a migliorare standard di qualità e capienza, consentendo il passaggio da Micronido ad Asilo Nido. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Grottaminarda, completato l'asilo di Via BisciglietoUltimati i lavori di ristrutturazione, adeguamento e messa in sicurezza dell’Asilo Nido di via Bisciglieto, manca solo qualche passaggio burocratico... Il nuovo asilo nido . Presto l’inaugurazione con la ricerca di personaleAd aprile potrebbe già essere inaugurato – il primo in assoluto – il nuovo asilo nido in fase di realizzazione adiacente la scuola d’infanzia Collodi...