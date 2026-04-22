Alatri tutto pronto per l' inaugurazione di un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’ex Collegio Stampa

A Alatri, venerdì 24 aprile alle 15.00 si terrà l’inaugurazione di un nuovo spazio multifunzionale situato all’interno dell’ex Collegio Stampa, vicino a Piazza Santa Maria Maggiore. L’apertura segna un momento di riqualificazione per il centro storico della città. L’evento prevede la presentazione di un ambiente che potrà essere utilizzato per diverse attività e iniziative pubbliche.

Un segnale di rinascita per il centro storico. Venerdì 24 aprile alle 15.00 sarà inaugurato un nuovo spazio multifunzionale all’interno dell’ex Collegio Stampa a due passi da Piazza Santa Maria Maggiore. Per l’occasione sarà presente l’onorevole Maria Teresa Bellucci Vice-Ministro del Lavoro e.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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