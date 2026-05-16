Municipio IX si dimette l' assessore Chiarappa | Sicuramente verrà sostituito

L’assessore Patrizio Chiarappa si è dimesso dal suo incarico nel Municipio IX il 15 maggio. Nel 2021, aveva ricevuto le deleghe a Sport, Grandi eventi e Politiche giovanili dalla presidente Titti Di Salvo. La decisione di Chiarappa di lasciare il suo ruolo è stata comunicata ufficialmente, e si prevede che il suo posto sarà presto ricoperto da un nuovo componente. La giunta del municipio perde così un suo membro a circa un anno dalle prossime elezioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui