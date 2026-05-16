Municipio IX si dimette l' assessore Chiarappa | Sicuramente verrà sostituito
L’assessore Patrizio Chiarappa si è dimesso dal suo incarico nel Municipio IX il 15 maggio. Nel 2021, aveva ricevuto le deleghe a Sport, Grandi eventi e Politiche giovanili dalla presidente Titti Di Salvo. La decisione di Chiarappa di lasciare il suo ruolo è stata comunicata ufficialmente, e si prevede che il suo posto sarà presto ricoperto da un nuovo componente. La giunta del municipio perde così un suo membro a circa un anno dalle prossime elezioni.
La giunta del IX municipio perde un pezzo a un anno dalle elezioni. Il 15 maggio si è dimesso Patrizio Chiarappa, che nel 2021 aveva ricevuto dalla presidente Titti Di Salvo le deleghe a Sport, Grandi eventi e Politiche giovanili.Si è dimesso Patrizio ChiarappaLa comunicazione delle dimissioni è. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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