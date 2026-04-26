Municipio IX senz’acqua per tredici ore | le vie interessate

Il municipio IX rimane senza acqua per tredici ore, a partire dalla mattina fino alle 22:00 di mercoledì 29 aprile. La mancanza interessa diverse vie del quartiere, senza che siano stati comunicati aggiornamenti sulla riattivazione del servizio. La situazione si verifica in una giornata normale, senza che siano stati annunciati lavori programmati o emergenze specifiche che possano aver causato l’interruzione.

Tredici ore senz’acqua. Questa è la situazione che si protrarrà fino alle ore 22:00 di mercoledì 29 aprile marzo nel municipio IX. Lo stop ai rubinetti, a partire dalle ore 9:00, è legato a lavori di manutenzione straordinaria dovuti al miglioramento del servizio idrico.Acea Ato 2 ha comunicato.🔗 Leggi su Romatoday.it

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