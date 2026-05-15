Genitori e figlie adolescenti morti dopo aver mangiato anguria | era avvelenata con topicida mistero in India

Una famiglia composta da genitori e due figlie adolescenti è morta dopo aver consumato anguria in India. Le autorità hanno scoperto che il frutto era contaminato con un topicida, ma al momento non si conoscono le ragioni di questa contaminazione. Gli investigatori stanno ancora indagando sul caso, cercando di capire se si tratti di un incidente, di un gesto intenzionale o di un atto criminoso. La vicenda ha suscitato grande scalpore e attira l’attenzione pubblica sulla sicurezza alimentare.

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