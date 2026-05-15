Genitori e figlie adolescenti morti dopo aver mangiato anguria | era avvelenata con topicida mistero in India
Una famiglia composta da genitori e due figlie adolescenti è morta dopo aver consumato anguria in India. Le autorità hanno scoperto che il frutto era contaminato con un topicida, ma al momento non si conoscono le ragioni di questa contaminazione. Gli investigatori stanno ancora indagando sul caso, cercando di capire se si tratti di un incidente, di un gesto intenzionale o di un atto criminoso. La vicenda ha suscitato grande scalpore e attira l’attenzione pubblica sulla sicurezza alimentare.
Il caso della morte della famiglia Dokadia è un enigma per gli investigatori indiani che non son riusciti a capire se si sia trattato di un caso di omicidio, suicidio o morte accidentale. L’autopsia ha confermato il decesso per "avvelenamento da fosfuro di zinco", stessa sostanza trovata nei resti di anguria in casa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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Ho chiesto: niente nudo nel calendario. Essere madre di due figlie adolescenti è durissima. I social oggi sono il loro primo punto di riferimento: noi genitori possiamo fare il 30%. Il resto è uno tsunami di immagini e messaggi che le travolge. Io cerco di dare l’e facebook
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