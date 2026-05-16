Nella notte, un’intera famiglia è stata trovata senza vita, vittima di un’anguria avvelenata con un veleno per topi. Le autorità stanno conducendo le indagini per capire cosa abbia causato questa tragedia. Sul luogo sono stati trovati tracce del veleno all’interno del frutto, che si pensa possa essere stato ingerito da tutti i membri della famiglia. Non sono ancora chiare le cause che abbiano portato a questa situazione, mentre gli investigatori esaminano ogni dettaglio.

Un’intera famiglia sterminata nel cuore della notte da un’anguria intrisa di un letale veleno per topi. Sembra la trama dell’ultimo thriller hollywoodiano e invece è quanto successo tre settimane fa in India, un caso che ancora tiene banco sui media internazionali. Come confermato in queste ore dagli investigatori in un’intervista alla BBC, le autorità brancolano ancora nel buio: non è chiaro come il fosfuro di zinco sia finito nel frutto, né se si tratti di un omicidio premeditato, di un fatale incidente domestico o di un patto suicida. I fatti. Tutto è iniziato lo scorso 25 aprile a Mumbai, nel quartiere di Pydhonie. Abdullah Dokadia, la moglie Nasreen e le due figlie Ayesha e Zainab vivevano al primo piano di un vecchio edificio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il giallo delle “morti dell’anguria”: intera famiglia sterminata dal veleno per topi, indagini in corso

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They Lived in a Slum with Me Just to See My Real Heart! The Richest Family Exposed!

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