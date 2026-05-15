Valenza stop ai monopattini senza regole | multe fino a 400 euro

A Valenza sono state introdotte nuove disposizioni per regolamentare l'uso dei monopattini elettrici. I possessori sono ora tenuti a rispettare obblighi tecnici specifici, come l'installazione di una targa e l'uso del casco. Chi non si adegua può incorrere in sanzioni che arrivano fino a 400 euro. Le norme sono state adottate per garantire maggiore sicurezza e ordine nelle strade della città. Le modifiche si applicano sia alla fase di acquisto che all’utilizzo quotidiano dei mezzi.

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? Domande chiave Quali nuovi obblighi tecnici deve rispettare il tuo monopattino?. Come cambiano le regole per l'uso del casco e della targa?. Chi rischia il sequestro immediato del mezzo elettrico?. Quando scade il termine per regolarizzare l'assicurazione obbligatoria?.? In Breve Multe da 100 a 400 euro e possibile sequestro del mezzo.. Obbligo casco, targa Motorizzazione, freni su entrambe le ruote e frecce.. Limiti di velocità a 20 kmh in città e 6 kmh pedoni.. Proroga assicurativa fino a metà luglio per regolarizzare la posizione.. Da sabato 16 maggio entreranno in vigore a Valenza le nuove norme del Codice della Strada per i monopattini elettrici, con sanzioni che raggiungeranno i 400 euro e controlli intensificati della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Valenza, stop ai monopattini senza regole: multe fino a 400 euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Monopattini, scatta l'obbligo di targa: "Multe fino a 400 euro"La deadline è il 16 maggio, data in cui il "far west" dei monopattini elettrici finisce ufficialmente sotto la lente della Motorizzazione con... Monopattini, in arrivo l’obbligo di targhe e assicurazioni: multe fino a 400 euroDa 100 a 400 euro di multa a chi non rispetta due nuovi obblighi: targa e assicurazione in monopattino. Firenze, stop ai monopattini a noleggio: il Tar non sospende la delibera del ComunePiù che una sentenza, una conferma: a poco più di un mese dall'entrata in vigore del provvedimento, il Tar della Toscana ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera (avanzata su proposta ... gazzetta.it Firenze, stop ai monopattini: Nessuno rispetta le regoleIl dado è tratto: dal primo aprile 2026 i monopattini in sharing spariranno dalle strade di Firenze. La decisione, presa dalla giunta guidata da Sara Funaro e formalizzata in una delibera ... ilmessaggero.it