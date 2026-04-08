Autovelox non omologati Cassazione | Multe valide anche senza omologazione purché dispositivo sia tarato e controllato

La Corte di Cassazione ha chiarito che le multe elevate a causa di autovelox non omologati sono valide, a condizione che i dispositivi siano tarati e sottoposti a controlli periodici. La decisione si basa sulla valutazione che la presenza di un sistema non ufficiale non invalida automaticamente le sanzioni, purché siano rispettate le procedure di verifica e taratura. La sentenza riguarda casi in cui vengono contestate contravvenzioni rilevate con apparecchi non ufficiali.