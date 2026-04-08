Autovelox non omologati Cassazione | Multe valide anche senza omologazione purché dispositivo sia tarato e controllato
La Corte di Cassazione ha chiarito che le multe elevate a causa di autovelox non omologati sono valide, a condizione che i dispositivi siano tarati e sottoposti a controlli periodici. La decisione si basa sulla valutazione che la presenza di un sistema non ufficiale non invalida automaticamente le sanzioni, purché siano rispettate le procedure di verifica e taratura. La sentenza riguarda casi in cui vengono contestate contravvenzioni rilevate con apparecchi non ufficiali.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7374 del 27 marzo 2026, ha fissato un principio destinato a incidere su molti contenziosi in Italia: le multe per eccesso di velocità restano valide anche in assenza di formale omologazione ministeriale dell’autovelox, purché il dispositivo sia stato sottop. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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