Autovelox dopo le multe annullate ai cittadini arriva la ritirata dei Comuni | Niente ricorso perché sanno di perdere
Dopo che numerose multe per eccesso di velocità sono state annullate a seguito di ricorsi, i Comuni italiani stanno decidendo di ritirare le opposizioni. In molte occasioni, i ricorsi presentati dai cittadini hanno portato all’annullamento delle sanzioni, evidenziando le complicazioni legate alla normativa sugli autovelox. La situazione si ripete anche in alcune aree di Torino e provincia, dove le amministrazioni preferiscono non proseguire nei ricorsi, ritenendo che le probabilità di perdere siano alte.
Basta un ricorso per annullare una multa per eccesso di velocità? A Torino e provincia, come in tutta Italia, spesso sì, complice l’ingarbugliatissimo caos normativo sugli apparecchi che sanzionano i conducenti che sfrecciano troppo veloce e una tendenza sempre più consolidata nelle.🔗 Leggi su Torinotoday.it
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