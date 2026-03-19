Ad Arezzo è stato inaugurato “desTEENazione”, un nuovo centro situato nei locali comunali di via Fiorentina, pensato per adolescenti tra gli 11 e i 21 anni. Si tratta di uno spazio multifunzionale aperto a giovani che offre diverse attività e servizi specifici per questa fascia di età. L’apertura mira a creare un punto di riferimento nel centro cittadino dedicato ai giovani.

Ad Arezzo apre “desTEENazione”, un nuovo spazio multifunzionale dedicato ai giovani tra 11 e 21 anni, situato nei locali comunali di via Fiorentina. Più che un semplice centro di aggregazione, si tratta di un hub pensato per favorire crescita personale, inclusione e partecipazione attiva. Il progetto, promosso dal Comune e finanziato con oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato riconosciuto tra i più rilevanti a livello nazionale. L’obiettivo è contrastare disagio giovanile, isolamento e dispersione scolastica attraverso laboratori, attività educative e servizi di ascolto. “desTEENazione” coinvolgerà anche famiglie e territorio, offrendo percorsi per sviluppare competenze personali e relazionali, promuovere autonomia e sostenere i ragazzi nei momenti più delicati della crescita. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, nasce “desTEENazione”: nuovo hub per adolescenti in via Fiorentina

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