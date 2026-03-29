Un vecchio ospedale cittadino, dismesso dal 2008, è stato trasformato in un centro dedicato ai giovani. L’iniziativa si concentra su formazione, assistenza e svago, offrendo un nuovo spazio volto a promuovere opportunità e supporto per i giovani del territorio. La struttura, ormai dismessa da anni, rappresenta ora un punto di riferimento per iniziative che coinvolgono direttamente la comunità giovanile.

Da vecchio ospedale cittadino – inattivo dal 2008 – a luogo di rinascita, futuro, speranza e prospettiva. Un nuovo spazio polifunzionale che ascolta e accoglie i sogni dei giovani. Il progetto della Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa si è piazzato quinto a livello nazionale, ha ottenuto un cospicuo finanziamento e ora. ha una casa. Ha aperto i battenti all’interno dell’ Antico Ospedale San Giuseppe “ DesTEENazione “, progetto sperimentale finanziato per oltre tre milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Per i prossimi tre anni a portarlo avanti sarà la Sds insieme a una rete composta da COeSO Empoli, Cora Impresa Sociale, Indaco, La Giostra, Cetra, Coop21, La Ruzzola e Polis. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “DesTEENazione“, giovani al centro: "Formazione, assistenza e... svago"

Articoli correlati

Leolandia assume. Giovani al centro tra formazione e flessibilitàIn un mercato del lavoro che cambia pelle, Leolandia rinnova il proprio impegno nello sviluppo di un’offerta occupazionale strutturata, qualificante,...

Fondazione, giovani al centro. Due bandi per la formazioneFondazione Carispezia apre il 2026 ripartendo dalle nuove generazioni, con la pubblicazione dei primi due bandi di erogazione dell’anno dedicati al...

Approfondimenti e contenuti su DesTEENazione giovani al centro...

Temi più discussi: DesTEENazione, giovani al centro: Formazione, assistenza e... svago; Nasce DesTEENazione, ecco com’è il nuovo centro per i giovani di Udine; DesTeenAzione: da oggi in via Fiorentina un nuovo spazio multifunzionale per i più giovani; Nuovo spazio multifunzionale destinato ai giovani: l'inaugurazione di DesTEENazione ad Atessa.

DesTEENazione, il nuovo centro dedicato agli adolescentiNell'ex caserma Osoppo il nuovo spazio multifunzionale, punto di riferimento per i ragazzi del territorio. Una risposta al disagio giovanile ... rainews.it

Welfare, focus sul nuovo spazio per ragazzi ‘DesTEENazione’Reggio, la Commissione presieduta da Gianni Latella analizza il progetto DesTEENazione con l'assessora Nucera: nuovi spazi per i giovani ... citynow.it

agro24.it. . Inaugurato a Sarno lo spazio giovani di Villa Lanzara con DesTEENazione, progetto educativo e aggregativo per inclusione, formazione e cittadinanza attiva https://shorturl.at/sE9oK - facebook.com facebook

#Atessa. Ecco “DesTEENazione”: nella ex pretura nuovo spazio multifunzionale per i giovani #abruzzo #cronaca x.com