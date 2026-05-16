Mps per Lovaglio il sì di Enasarco

Nell'ultimo giorno disponibile viene reso pubblico il verbale dell’assemblea dei soci di Mps tenutasi il 15 aprile, durante la quale la lista guidata da Tortora ha ottenuto una vittoria schiacciante sulla lista del consiglio di amministrazione uscente. La pubblicazione arriva in un momento di particolare attenzione sulla banca, che sta vivendo cambiamenti significativi dopo l’esito elettorale e con il supporto di Enasarco, secondo quanto dichiarato dal responsabile della gestione.

Arriva all'ultimo giorno utile la pubblicazione del verbale dell'assemblea dei soci di Mps dello scorso 15 aprile, giorni in cui la lista Tortora ha clamorosamente battuto quella del cda uscente. Un colpo di scena, determinato dal voto del primo azionista Delfin e da Banco Bpm, che ha riportato in sella all'istituto di Rocca Salimbeni Luigi Lovaglio. Il resoconto dell'assise rivela alcuni dettagli del voto: la sorpresa maggiore arriva dalla Fondazione Enasarco - fino all'ultimo accreditata di un voto a favore della lista che candidava il manager Fabrizio Palermo. Enasarco, secondo le indiscrezioni delle settimane... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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