Mourinho torna al Real Madrid troverà uno spogliatoio spaccato persino nei video dell'allenamento

Il ritorno di José Mourinho al Real Madrid porta con sé una situazione difficile nello spogliatoio, che si presenta diviso e frammentato. Durante gli allenamenti si possono vedere due gruppi distinti di giocatori che lavorano separatamente. La squadra si trova in una fase di divisione interna, e questa divisione si nota chiaramente anche nei video delle sessioni di allenamento. La situazione richiede un intervento, dato che il gruppo appare chiaramente spaccato.

Il Real Madrid che sarà consegnato nelle mani di José Mourinho sarà tutto da ricostruire. Lo spogliatoio è totalmente spaccato e durante gli allenamenti si formano addirittura due distinti gruppi di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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José Mourinho ritorna al Real Madrid!

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