Real Madrid nel caos | rissa Tchouaméni-Valverde e spogliatoio spaccato

Il Real Madrid si trova al centro di un nuovo episodio di tensione interna, questa volta con una rissa tra Tchouaméni e Valverde scoppiata nello spogliatoio. La squadra sta attraversando un momento difficile, con problemi di gestione e tensioni legate anche a Kylian Mbappé. La stagione, che avrebbe dovuto essere di successi, si sta complicando ulteriormente e rischia di concludersi senza trofei.

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