Motoraduno Run to Benedetta per aiutare bambina autistica L’associazione Antidegrado all’insegna della solidarietà

Da anconatoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 17 maggio si tiene a Camerano il motoraduno “Run to Benedetta”, organizzato dall’associazione Antidegrado. L’evento si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati alle cure di una bambina di Agugliano affetta da disturbi dello spettro autistico. Partecipanti e appassionati di motori si riuniscono per un’attività benefica che coinvolge la comunità locale. La manifestazione prevede un percorso in moto con finalità di solidarietà e sostegno alle famiglie colpite da questa condizione.

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CAMERANO – Motori accesi per beneficenza. Domani, 17 maggio, l’associazione Antidegrado organizza “Run to Benedetta”, un motoraduno solidale per raccogliere fondi destinati alle cure di Benedetta, una bambina di Agugliano affetta da disturbi dello spettro autistico. Il ritrovo è alle 9.30. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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