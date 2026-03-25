Nuova chiamata alla donazione di sangue | giornata all' insegna della solidarietà

Una giornata dedicata alla donazione di sangue si svolge nella città, in risposta alla diminuzione delle scorte negli ospedali. La richiesta di aiuto da parte delle strutture sanitarie è urgente, e si invita la popolazione a partecipare per sostenere le necessità dei pazienti. L’evento mira a sensibilizzare la comunità sull’importanza di contribuire con una donazione.

Sabato 28 marzo Avis, Real Five Carovigno e Sbandieratori Nzegna uniti per ricostituire le scorte ospedaliere in diminuzione CAROVIGNO - Le scorte di sangue negli ospedali sono in forte diminuzione e la situazione richiede un intervento immediato della comunità. Per questo, Avis Carovigno ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue per sabato 28 marzo, in collaborazione con ASD Real Five Carovigno e il gruppo Sbandieratori Nzegna. L'evento si terrà presso il tensostatico del palazzetto Fernando Prima, situato in contrada Polinisso 37. "Il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e la sua disponibilità dipende esclusivamente dalla generosità dei cittadini", sottolineano gli organizzatori. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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