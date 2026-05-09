Ieri sera, al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, si è svolto lo spettacolo Voci in Ascolto organizzato da Telefono Amico. La serata ha visto la partecipazione di molti cittadini che si sono riuniti per sostenere questa importante realtà del volontariato italiano. L’evento ha riscosso un grande successo di pubblico, dimostrando l’interesse e l’attenzione della comunità verso le iniziative solidali.

. Al Cine Teatro Odeon di Reggio Calabria, ieri sera, la città si è raccolta attorno a Voci in Ascolto, lo spettacolo organizzato da Telefono Amico, una delle realtà più solide e preziose del volontariato italiano. Un teatro pieno, vivo, partecipe, accorso non solo per assistere a un evento culturale, ma per sostenere una causa che tocca tutti: l’importanza dell’ascolto, quel gesto semplice e rivoluzionario che può cambiare la traiettoria di una vita. A condurre la serata è stato il bravo Benvenuto Marra, capace di muoversi con naturalezza tra ironia e profondità. Sul palco ha accolto Domenico Galletta e Cristina Rigon, presidenti di....🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Voci in ascolto, grande successo all’insegna della solidarietà

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