MotoGP su TV8 oggi GP Thailandia 2026 | orario gara in diretta programma differita in chiaro

Oggi su TV8 si svolge il Gran Premio di Thailandia di MotoGP, con la corsa principale prevista alle 9:00 di domenica 1 marzo. La giornata inizia alle 6:00 con la gara della Moto3, seguita alle 7:15 dalla competizione della Moto2. La programmazione include anche una differita in chiaro della gara di MotoGP.

Il Gran Premio di Thailandia di MotoGP si disputerà alle ore 9:00 di domenica 1 marzo. La classe regina sarà preceduta, come d’abitudine, dalla gara della Moto3 (che andrà in scena dalle 6:00) e da quella della Moto2, programmata per le ore 7:15. Si parla, ovviamente, di orari italiani. A Buriram si scenderà in pista nel pomeriggio locale. Quella del 2026 sarà la settima edizione di un appuntamento che avrà l’onere e l’onore di aprire il campionato iridato per la seconda volta nella storia. Inizialmente, si correva a fine stagione. Cionondimeno, la collocazione del Ramadan, ha invitato chi stila il calendario a evitare la concomitanza tra il più sacro dei mesi islamici e il GP del Qatar, tradizionale ouverture del Motomondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

