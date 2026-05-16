MotoGp Sprint Barcellona | trionfa Alex Marquez

Durante il Gran Premio di Catalogna 2026, la Sprint Race di Barcellona si è conclusa con la vittoria di Alex Marquez, che si è imposto davanti al pubblico di casa al circuito di Montmeló. La gara ha visto protagonisti diversi piloti, ma è stato l’atleta spagnolo a tagliare per primo il traguardo, confermando la sua posizione tra i favoriti del weekend. La competizione si è svolta in un clima di grande entusiasmo tra gli spettatori presenti.

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Roma, 16 mag. (askanews) – Gran Premio di Catalogna 2026 parla spagnolo nella Sprint Race di Barcellona: a vincere è Alex Marquez, protagonista davanti al pubblico di casa al Montmeló. Il pilota Ducati conquista il successo davanti a Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio, autore di una grande rimonta nel finale. Ai piedi del podio chiude Raul Fernandez, seguito da Johann Zarco e Francesco Bagnaia. Settimo Franco Morbidelli, ottavo Ai Ogura e nono Marco Bezzecchi, che riesce comunque a mantenere la leadership del Mondiale approfittando della caduta del compagno di squadra Jorge Martin. Nella classifica iridata Bezzecchi allunga infatti di un solo punto ed è ora a +2 sullo spagnolo. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sprint Barcellona: Márquez beffa Acosta! Sullo stesso argomento MotoGP Barcellona: Alex Marquez trionfa, crisi Ducati per Marc e Pecco? Cosa sapere Alex Marquez vince il Gran Premio di MotoGP a Barcellona guidando la Ducati Gresini. MotoGp in Brasile, Marquez trionfa nella Sprint RaceAGI - Marc Marquez, in sella alla Ducati Lenovo, vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile, partita con un'ora e venti di ritardo a causa... MotoGp, Sprint Barcellona: trionfa Alex MarquezRoma, 16 mag. (askanews) – Gran Premio di Catalogna 2026 parla spagnolo nella Sprint Race di Barcellona: a vincere è Alex Marquez, protagonista davanti al pubblico di casa al Montmeló. Il pilota Ducat ... askanews.it MotoGP Catalogna 2026, Alex Marquez trionfa nella Sprint RaceSuccesso del pilota Ducati Gresini nella Sprint del GP di Catalogna davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale do ... sportface.it