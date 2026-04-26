MotoGP Barcellona | Alex Marquez trionfa crisi Ducati per Marc e Pecco

Durante il Gran Premio di MotoGP a Barcellona, Alex Marquez ha conquistato la vittoria alla guida di una Ducati Gresini. Bezzecchi ha mantenuto il primo posto in classifica generale, mentre le Ducati ufficiali non sono riuscite a salire sul podio. La gara ha evidenziato una crisi per i piloti della casa di Borgo Panigale, Marc Marquez e Pecco Bagnaia, entrambi fuori dalla zona premiata.

? Cosa sapere Alex Marquez vince il Gran Premio di MotoGP a Barcellona guidando la Ducati Gresini.. Bezzecchi consolida il primato in classifica mentre la Ducati ufficiale manca il podio.. Alex Marquez trionfa in Spagna mantenendo il comando del Gran Premio di MotoGP dal primo all’ultimo giro, mentre le sorti avverse colpiscono Marc Marquez e Pecco Bagnaia nel weekend di Barcellona. La pista spagnola ha regalato una vittoria solitaria allo pilota della Ducati Gresini, che è riuscito a gestire il ritmo della gara senza mai cedere la posizione. Sul podio si sono alternati Marco Bezzecchi, arrivato secondo con la sua Aprilia, e Fabio Di Giannantonio, che ha conquistato la terza piazza guidando la Ducati VR46.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - MotoGP Barcellona: Alex Marquez trionfa, crisi Ducati per Marc e Pecco Notizie correlate Alex Marquez spiega la crisi Ducati in MotoGP: “L’infortunio di Marc non c’entra nulla. È il regolamento”Alex Marquez individua le vere cause delle difficoltà Ducati in MotoGP 2026: non l'infortunio di Marc Marquez, ma il salto di Aprilia e l'effetto del... MotoGp, Alex Marquez trionfa a Jerez: Bezzecchi resta leader, doppio ko Ducati ufficialiDopo la pole e la vittoria nella Sprint di Marc Marquez, il GP di Spagna premia Alex Marquez: successo davanti a Bezzecchi e Di Giannantonio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: MOTOGP Notizie; MotoGP, le pre-qualifiche di Jerez: Alex Marquez domina, delusione Acosta; GRIGLIA DI PARTENZA MOTOGP | Marc Marquez torna in pole position! GP Spagna 2026 Jerez, oggi sabato 25 aprile; Sport in tv 25 aprile: MotoGP Sprint Race, Arsenal-Newcastle, Europei U23 scherma e Sportface su Prime Video. MotoGP | Gp Jerez: cade Marc, vince Alex Marquez, Bezzecchi e Diggia a podioMotoGP GP Spagna Gara - Alex Marquez si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna classe MotoGP, quarto appuntamento del Motomondiale 2026, corso sul circuito di Jerez, intitolato al compianto Angel Niet ... motograndprix.motorionline.com Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata sulla ... oasport.it MotoGP: intervento riuscito per Aleix Espargaró dopo il grave incidente nei test Dopo giorni di silenzio arrivano finalmente aggiornamenti sulle condizioni di Aleix Espargaró: il collaudatore Honda è stato operato con successo a Barcellona per stabilizzare - facebook.com facebook