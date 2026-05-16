MotoGp oggi qualifiche e gara Sprint Gp Catalogna | orari e dove vederle in tv in chiaro

Oggi, sabato 16 maggio, si svolgono le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Catalogna, che si corre sul circuito di Montmelò a Barcellona. La giornata prevede anche la seconda sessione di prove libere, tutte trasmesse in diretta tv e streaming. La manifestazione fa parte del campionato mondiale di MotoGP e coinvolge le principali motociclette di alta cilindrata. La competizione di oggi rappresenta una tappa importante del calendario stagionale.

(Adnkronos) – La MotoGp torna in pista. Oggi, sabato 16 maggio, il motomondiale riparte con il Gran Premio di Catalogna – in diretta tv e streaming – sul circuito di Montmelò a Barcellona con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. Si ricomincia dopo il trionfo di Jorge Martin in Francia, che ha vinto l'ultimo Gp precedendo il compagno di scuderia Marco Bezzecchi, leader del Mondiale con sei punti di vantaggio proprio sullo spagnolo, e il giapponese dell'Aprilia Trackhouse Ai Ogura. Le prove libere, le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Catalogna sono in programma oggi, sabato 16 maggio. La seconda sessione di libere inizierà alle ore 10. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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