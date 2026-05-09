MotoGp oggi qualifiche e gara Sprint del Gp Francia | orari e dove vederle in tv in chiaro

Oggi si svolgono le qualifiche e la gara Sprint del Gran Premio di Francia di MotoGP, quinto appuntamento del campionato mondiale. L’evento si tiene nel fine settimana di sabato 9 maggio e viene trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. La giornata inizia con la seconda sessione di prove libere, seguita dalle qualifiche e dalla competizione Sprint, tutte programmata nel corso della giornata.

(Adnkronos) – Torna in pista la MotoGp. Oggi, sabato 9 maggio, si corre il Gran Premio di Francia – in diretta tv e streaming – quinto appuntamento del Montomondiale, che parte con la seconda sessione di prove libere, le qualifiche e la gara Sprint. A Le Mans si riparte dal successo di Alex Marquez in. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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