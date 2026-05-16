MotoGP oggi in tv GP Catalogna 2026 | orari qualifiche e Sprint Race streaming programma TV8

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, i piloti del Motomondiale 2026 scenderanno in pista sul circuito di Barcellona. La giornata sarà dedicata alle qualifiche, con l’obiettivo di stabilire la posizione di partenza per la gara principale. Contestualmente, si svolgerà anche la Sprint Race, riservata alla classe regina. La programmazione prevede orari specifici per le sessioni di qualifiche e la corsa breve, con la copertura televisiva in diretta su TV8 e la possibilità di seguire l’evento in streaming.

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Sabato 16 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Barcellona  si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana   ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 12 tornate. LA DIRETTA LIVE DI FP2, QUALIFICHE E SPRINT DI MOTOGP ALLE 10.10, 10.50 E 15.00 In MotoGP  il discorso è decisamente aperto. Nel corso delle pre-qualifiche le carte sono molto sparigliate. La KTM con Pedro Acosta ha sorpreso per la velocità, ma è da capire come e quanto Aprilia e Ducati sapranno salire di colpi. 🔗 Leggi su Oasport.it

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