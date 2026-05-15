MotoGP orari qualifiche e Sprint Race GP Catalogna 2026 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Da oasport.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio, il circuito di Montmelò accoglierà le sessioni di qualifiche e la Sprint Race del Gran Premio di Catalogna 2026, che rappresenta la sesta tappa del campionato mondiale di MotoGP. La giornata vedrà gli appuntamenti trasmessi in diretta su TV8 e Sky, con orari specifici per le prove e la gara sprint. Le qualifiche serviranno a definire la griglia di partenza, mentre la Sprint Race sarà una delle gare più brevi e veloci del weekend.

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Nella giornata di sabato 16 maggio il circuito di Montmelò ospiterà le qualifiche e la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2026, valevole come sesta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il round iberico entrerà nel vivo con la battaglia per la pole position e con lo svolgimento della gara breve che metterà in palio i primi punti del weekend a Barcellona. In assenza dell’infortunato Marc Marquez potrebbe riproporsi il testa a testa tra le Aprilia ufficiali di Marco Bezzecchi e Jorge Martin, separati da un solo punto in vetta alla classifica generale. Ducati andrà a caccia di riscatto dopo il passaggio a vuoto di Le Mans e per farlo si affiderà principalmente a Francesco Bagnaia, Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio, ma attenzione anche alle Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez oltre alla KTM di Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Oasport.it

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