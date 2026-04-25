MotoGP highlights Sprint Race Gp Spagna | pazzesco Marquez cade ma poi vince

Durante la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, a Jerez, si sono succeduti numerosi episodi tra pioggia, cadute e vari colpi di scena. Marc Marquez, protagonista della gara, è scivolato sull'asfalto ma ha continuato la corsa cambiando moto e attraversando per primo la linea del traguardo. La gara è stata caratterizzata da situazioni imprevedibili che hanno mantenuto alta la tensione fino alla fine.