MotoGP highlights Sprint Race Gp Spagna | pazzesco Marquez cade ma poi vince
Durante la Sprint Race del Gran Premio di Spagna, a Jerez, si sono succeduti numerosi episodi tra pioggia, cadute e vari colpi di scena. Marc Marquez, protagonista della gara, è scivolato sull'asfalto ma ha continuato la corsa cambiando moto e attraversando per primo la linea del traguardo. La gara è stata caratterizzata da situazioni imprevedibili che hanno mantenuto alta la tensione fino alla fine.
È una Sprint pazza quella di Jerez tra pioggia, cadute e colpi di scena: alla fine a spuntarla è Marc Marquez, che dopo essere finito sull'asfalto, cambia moto e taglia per primo il traguardo. Completano il podio Bagnaia e Morbidelli. Guarda gli highlights.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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#MotoGP #SpanishGP Se Marc Marquez non viene sanzionato perché non era riportato "Sprint" su questo documento, siamo ai livelli della magata di Freddie Spencer a Portimao 2023 (dove, giustamente, Marquez non fu poi penalizzato). Sono disponibile co x.com