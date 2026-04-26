MotoGP Fabio Di Giannantonio | Potevo fare qualcosa di più sono stato un pollo

Nel Gran Premio di Spagna di MotoGP, Fabio Di Giannantonio ha conquistato il terzo posto, chiudendo al terzo gradino del podio sul circuito di Jerez de la Frontera. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 ha commentato con rammarico la sua prestazione, ammettendo di aver potuto fare di più e definendosi “un pollo” per alcune scelte durante la gara. La gara, quarta del campionato 2026, si è conclusa con questa posizione per Di Giannantonio.

Un buon terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 ha terminato sul gradino più basso del podio la gara lunga del GP di Spagna, quarto atto del Mondiale 2026 di MotoGP appena andato agli archivi sul tracciato di Jerez De La Frontera. Bella gara per il nativo di Roma, gravitato sempre ai piani alti della classifica e riuscito ad ottenere la top 3 grazie al sorpasso all’interno su Jorge Martin quando mancavano ancora 22 giri alla conclusione. Il centauro ha poi ha ben gestito fino al traguardo, dove ha ceduto il passo al dominatore di giornata, Alex Marquez, oltre che all’Aprilia di Marco Bezzecchi. Una...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Potevo fare qualcosa di più, sono stato un pollo” Notizie correlate MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “È stato il giro più adrenalinico della mia vita, nella Sprint sarà battaglia”Si conclude con la pole position di Fabio Di Giannantonio la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gare”Si sono concluse con la pole position di Marc Marquez le qualifiche del Gran Premio di Spagna 2026, quinto appuntamento del Mondiale MotoGP. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: MotoGP, Di Giannantonio: Lo sviluppo Ducati è andato nella direzione di Marquez; MotoGP 2026. GP di Spagna. Fabio Di Giannantonio: Ducati competitiva, ma devo migliorare nelle fasi finali di gara; MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Terzo posto che vale più di una pole, sono ottimista per le gare; Di Giannantonio: Ducati in assetto Marquez, io vado all'opposto se no fatico. MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Potevo fare qualcosa di più, sono stato un polloUn buon terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 ha terminato sul gradino più basso del podio la gara lunga del GP ... oasport.it MotoGP | GP Jerez Gara, Di Giannantonio: Speravo in qualcosa in piùFabio Di Giannantonio dopo il quinto posto ottenuto nella Sprint Race del Gran Premio di Spagna, ha chiuso terzo la gara lunga della domenica di Jerez, teatro della quarta tappa della MotoGP 2026, p ... motograndprix.motorionline.com Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook Fabio Di Giannantonio e Zarco a darem show #sporttvportugal #MOTOGPnaSPORTTV #MotoGP #SpanishGP x.com