Nella sessione di qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la pole position, chiudendo davanti a tutti. Il pilota ha descritto il suo giro come il più adrenalinico della sua vita, anticipando una battaglia nella Sprint che seguirà. Si tratta del terzo appuntamento del campionato mondiale di MotoGP.

Si conclude con la pole position di Fabio Di Giannantonio la qualifica del Gran Premio degli Stati Uniti 2026, terzo appuntamento del Motomondiale. Sul circuito del COTA, ad Austin, al termine di un Q2 incerto fino alla fine, il centauro romano è riuscito ad anticipare tutti firmando il crono di 2:00.136. Per l’italiano in sella alla Ducati del VR46 Racing Team si tratta della seconda partenza al palo consecutiva. Scatterà in seconda posizione Marco Bezzecchi che paga un ritardo dal connazionale di 193 millesimi. Completa la prima fila la KTM di Pedro Acosta (+0.349) che anticipa la Ducati Ufficiale di Francesco Bagnaia (+0.427). Sarà una Sprint Race molto interessante quella che scatterà alle ore 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Fabio Di Giannantonio: “È stato il giro più adrenalinico della mia vita, nella Sprint sarà battaglia”

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