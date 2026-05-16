MotoGP Catalogna | orari tv griglia di partenza e scheda del circuito di Barcellona

Da gazzetta.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La sesta domenica della stagione di MotoGP si svolge sul circuito di Barcellona, in Catalogna. Le gare delle tre classi saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su Now, mentre in chiaro verranno trasmesse in differita su TV8. Sono stati comunicati gli orari di inizio e la composizione della griglia di partenza, con dettagli sul tracciato e sulla scheda tecnica del circuito. La giornata prevede anche prove libere e sessioni di qualifiche prima delle gare ufficiali.

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Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, entrambe asciutte e soleggiate, è arrivato il momento del giorno più atteso del weekend, la domenica, anche per il sesto appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio di Catalogna, con le gare delle tre classi in programma domenica 17 maggio sul Circuit de Barcelona-Catalunya. In MotoGP partirà dalla pole position, per la prima volta dopo un anno e mezzo, Pedro Acosta con la Ktm ufficiale. Lo spagnolo è stato il più veloce di tutti sul giro singolo in qualifica e ha poi quasi conquistato la vittoria nella Sprint, dove è arrivato secondo a soli 41 millesimi da Alex Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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