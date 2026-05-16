La sesta domenica della stagione di MotoGP si svolge sul circuito di Barcellona, in Catalogna. Le gare delle tre classi saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP e disponibili in streaming su Now, mentre in chiaro verranno trasmesse in differita su TV8. Sono stati comunicati gli orari di inizio e la composizione della griglia di partenza, con dettagli sul tracciato e sulla scheda tecnica del circuito. La giornata prevede anche prove libere e sessioni di qualifiche prima delle gare ufficiali.

Dopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, entrambe asciutte e soleggiate, è arrivato il momento del giorno più atteso del weekend, la domenica, anche per il sesto appuntamento del Motomondiale 2026. È infatti tutto pronto per il Gran Premio di Catalogna, con le gare delle tre classi in programma domenica 17 maggio sul Circuit de Barcelona-Catalunya. In MotoGP partirà dalla pole position, per la prima volta dopo un anno e mezzo, Pedro Acosta con la Ktm ufficiale. Lo spagnolo è stato il più veloce di tutti sul giro singolo in qualifica e ha poi quasi conquistato la vittoria nella Sprint, dove è arrivato secondo a soli 41 millesimi da Alex Marquez. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - MotoGP, Catalogna: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di Barcellona

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, GP Spagna: Sprint Jerez, la partenza e il primo giro

Sullo stesso argomento

MotoGP, Brasile: orari Tv, griglia di partenza e scheda del circuito di GoianiaDopo le qualifiche e la Sprint del sabato, è ora arrivata la giornata più attesa del weekend, la domenica, anche per il secondo appuntamento...

MotoGP, Spagna: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di JerezDopo la sessione di qualifiche e la gara Sprint del sabato, in cui la pioggia è stata grande protagonista, è giunto il momento della giornata più...

MotoGP, orari prove libere GP Catalogna 2026: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky x.com

MotoGP, Catalogna: orari tv, griglia di partenza e scheda del circuito di BarcellonaTutto pronto per la sesta domenica della stagione: le gare delle tre classi in diretta tv su Sky Sport MotoGP e in streaming su Now, in differita in chiaro su TV8. Pole per Acosta, ma la Sprint è anda ... msn.com

MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari qualifiche e Sprint Race, streaming, programma TV8Sabato 16 maggio sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Barcellona si andrà a caccia del tempo ... oasport.it

GP di Catalogna 2026: Previsioni per il weekend di MotoGP, Moto2 e Moto3 e discussione sulla conferenza stampa pre-evento reddit