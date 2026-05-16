In una giornata di gare al circuito di Catalogna, Alex Marquez conquista la vittoria nella sprint, mentre il pilota di punta della squadra ottiene la pole position. Mentre il fratello si distingue, un altro italiano fatica, arrivando fuori dai primi. La gara si svolge senza il campione del mondo in carica, che non ha potuto partecipare a causa di un infortunio. La pista di Montmelò si conferma una tappa importante per la famiglia Marquez, nonostante le difficoltà di alcuni piloti italiani.

Nonostante l’assenza per infortunio del campione del mondo in carica, il Montmelò continua ad essere la pista di casa per la famiglia Marquez. Con Marc costretto al forfait per l’intervento chirurgico dopo la caduta nella sprint di Le Mans, a trionfare è il fratello minore Alex, che torna a vincere la sprint race sul circuito di Barcellona. Alle sue spalle la Ktm di Pedro Acosta, autore di una buona rimonta in finale che corona un sabato molto positivo, visto che nella tarda mattinata si era aggiudicato la pole position. A completare il podio l’azzurro Fabio Di Giannantonio: weekend finora positivo per il team di Valentino Rossi, considerato che Morbidelli aveva conquistato la seconda posizione in griglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - MotoGp, ad Alex Marquez la sprint, ad Acosta la pole in Catalogna. Male Bezzecchi

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