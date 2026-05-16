motogp catalogna alex marquez vince la gara sprint

Durante il Gran Premio di Catalogna, la gara sprint è stata vinta da Alex Marquez, seguito da Acosta e Di Giannantonio. Bezzecchi ha concluso la corsa in nona posizione. La competizione si è svolta su un circuito noto per le sue curve veloci e le sfide tecniche. La gara è stata caratterizzata da numerosi sorpassi e cambi di posizione tra i piloti in testa alla corsa. L'evento si è svolto in condizioni climatiche soleggiate e temperature miti.

Alex Marquez ha vinto la sprint nel Moto Gp della Catalogna davanti Acosta e Di Giannantonio. Bezzecchi è arrivato nono. Il gran premio di Catalogna è il sesto appuntamento della stagione di MotoGp. In dettaglio, Alex Marquez ha preceduto il poleman Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez, davanti a Johann Zarco e Pecco Bagnaia. Settimo Fabio Morbidelli, con Ai Ogura ottavo. Nono Marco Bezzecchi, che resta leader della classifica piloti in virtù della caduta di Jorge Martin. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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