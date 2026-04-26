Gp Jerez vince Marquez ma Bezzecchi è sempre leader del Mondiale | ordine di arrivo e classifica piloti

Nel Gran Premio di Jerez, disputato domenica 26 aprile, ha vinto Alex Marquez, che ha concluso la gara davanti a Marco Bezzecchi. Durante la corsa, il pilota spagnolo ha preso il comando già nelle prime fasi, mentre Bezzecchi ha mantenuto la posizione di testa nella classifica generale. Marc Marquez si è ritirato dopo aver percorso solo tre giri, lasciando il podio a Marquez e Bezzecchi. La classifica mondiale piloti non ha subito grandi variazioni.

(Adnkronos) – Alex Marquez vince il Gp di Spagna di MotoGp oggi, domenica 26 aprile, a Jerez. Lo spagnolo chiude davanti a Marco Bezzecchi, che resta comunque leader della classifica piloti del Mondiale, soprattutto alla luce del ritiro di Marc Marquez, uscito dopo appena tre giri. Terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Quarto arriva Jorge Martin, seguito da Ogura e Fernandez. Ecco l'ordine di arrivo della gara e la classifica piloti aggiornata. Ecco l'ordine di arrivo del Gp di Jerez di oggi, domenica 26 aprile: 1 A. Marquez 40’48.861 2 M. Bezzecchi +1.903 3 F. Di Giannantonio +5.796 4 J. Martin +9.229 5 A. Ogura +9.891 6 R. Fernandez +10.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate MotoGp, Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi (2°) e vince a Jerez. Out Bagnaia | Ordine d’arrivo e classificaAlex Marquez domina il Gran Premio di Spagna a Jerez valido per il mondiale di MotoGp e riporta la Ducati del Team Gresini sul gradino più alto del... Ordine d’arrivo MotoGP, GP Spagna 2026: Alex Marquez precede Bezzecchi e Di Giannantonio. Ritirati Marc Marquez e BagnaiaIl Motomondiale 2026 ha visto concludersi domenica 26 aprile il fine settimana del GP della Spagna, con la consueta gara lunga, che si è disputata... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sprint pazza: nel diluvio vince Marc davanti a Bagnaia e Morbidelli. Caduto Bez; MotoGP, gli highlights della Sprint Race di Jerez; MotoGP | GP Jerez, folle Sprint Race, vince Marquez, Bagnaia e Morbidelli a podio: gli highlights [VIDEO]; Moto Gp: caos pioggia a Jerez, Marc Marquez cade poi vince la sprint. MotoGP | Gp Jerez: cade Marc, vince Alex Marquez, Bezzecchi e Diggia a podioMotoGP GP Spagna Gara - Alex Marquez si è aggiudicato il Gran Premio di Spagna classe MotoGP, quarto appuntamento del Motomondiale 2026, corso sul circuito di Jerez, intitolato al compianto Angel Niet ... motograndprix.motorionline.com MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook #MotoGP diretta Spagna: segui la gara di oggi a Jerez, il duello tra #Bezzecchi e #Marquez x.com