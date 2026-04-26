MotoGp Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi 2° e vince a Jerez Out Bagnaia | Ordine d’arrivo e classifica

Durante il Gran Premio di Spagna a Jerez, Alex Marquez ha vinto la gara, interrompendo la serie di piazzamenti di Bezzecchi, secondo in classifica. La competizione si è conclusa con Marquez che ha portato in alto la Ducati del Team Gresini, mentre Bagnaia è rimasto fuori dalla corsa. L’ordine di arrivo ha visto anche altri piloti completare la gara, contribuendo alla classifica complessiva del mondiale.

Alex Marquez domina il Gran Premio di Spagna a Jerez valido per il mondiale di MotoGp e riporta la Ducati del Team Gresini sul gradino più alto del podio. Lo spagnolo ha trionfato davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi (che interrompe la striscia di tre vittorie nei primi tre gran premi) e alla Ducati del Team VR46 di Fabio Di Giannantonio. Altra gara senza punti per Marc Marquez, scivolato senza conseguenze nel terzo giro appena dopo esser stato sorpassato dal fratello. Ritiro a metà gara anche per l’altra Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia, alle prese con un problema tecnico sulla sua Desmosedici. Per Alex Marquez si tratta del secondo successo consecutivo in Spagna.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, Alex Marquez interrompe il dominio di Bezzecchi (2°) e vince a Jerez. Out Bagnaia | Ordine d’arrivo e classifica Notizie correlate LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Alex Marquez domina, Bezzecchi allunga in classifica. Fuori Marc Marquez e BagnaiaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL VIDEO DELLA CADUTA DI MARC MARQUEZ L’ORDINE D’ARRIVO DELLA GARA 14. Leggi anche: MotoGP, a Jerez il Marquez che non ti aspetti: vince Alex su Bezzecchi, Marc fuori Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Alex Marquez: Regolamenti scritti per mettere Ducati in difficoltà; Alex Marquez bacchetta Ducati: L'infortunio di Marc non c'entra; Aprilia Trackhouse in fermento, via al toto-nome: Ogura parte, ora caccia ad un veterano; Ducati sotto esame, Dall'Igna: Non cerchiamo scuse. Motogp oggi: Alex Marquez domina a Jerez. Caduta rovinosa del fratello Marc, Bez 2° allunga nel Mondiale. La nuova classificaIl pilota del Team Gresini interrompe la striscia di Bezzecchi, il quale però è 2° e allunga in vetta al Mondiale. Caduta per Marc nei primi giri, Bagnaia si ritira per una sospetta foratura all'anter ... sport.quotidiano.net MotoGP Spagna: Marc Marquez e Bagnaia ko, disfatta per la Ducati ufficiale. Vince Alex Marquez su BezzecchiCon lui sul podio c’è Marco Bezzecchi: il pilota dell’Aprilia interrompe la serie di vittorie ma si consola restando al comando della classifica generale dopo l’amara caduta di sabato nella Gara ... sportal.it Alex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc Sul podio anche Marco Bezzecchi con l’Aprilia e Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46: https://fanpa.ge/TUuRA - facebook.com facebook ALEX MARQUEZ VINCE IL GP DI SPAGNA È Alex Marquez a salire sul gradino più alto del podio. Alle sue spalle chiudono Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio, quarta posizione per Jorge Martin. x.com