MotoGp Marquez vince gara Sprint in Brasile davanti a Di Giannantonio

Nella gara Sprint del Gran Premio del Brasile di MotoGp, il pilota spagnolo ha conquistato la vittoria sulla pista di Goiania. La corsa si è disputata sabato 21 marzo, con l'inizio posticipato di un'ora e 20 minuti a causa di un intervento sul rettilineo dopo le qualifiche. In questa competizione, davanti a lui si è classificato il pilota italiano.

(Adnkronos) – Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il pilota spagnolo ha trionfato sulla pista di Goiania, posticipata di un'ora e 20 per chiudere un buco che si era aperto sul rettilineo al termine delle qualifiche della top class. Marc Marquez torna così a vincere una Sprint e lo fa davanti a Di Giannantonio, partito dalla pole position e beffato nel finale, con Martin e la sua Aprilia che chiude al terzo posto. Al 4° posto si piazza Bezzecchi, seguito da Ogura e Quartararo. Settima piazza per Alex Marquez, seguito da Pecco Bagnaia, Acosta e Moreira. In testa al Mondiale c'è ancora Acosta con 2 punti di vantaggio su Bezzecchi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati MotoGp Brasile, Marquez vince la Sprint: Di Giannantonio secondo!Marc Marquez , in sella alla Ducati , ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp . Leggi anche: Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile: gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo Contenuti utili per approfondire MotoGp Marquez vince gara Sprint in... Temi più discussi: MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di Giannantonio; Comunicazione Italiana; Marc Marquez vince la gara Sprint nel Gp in Brasile: gran duello con Di Giannantonio che chiude secondo; MotoGP Brasile: si apre un cratere sul rettilineo, rinviata la Sprint di 20 minuti. MotoGp, Marquez vince gara Sprint in Brasile davanti a Di GiannantonioMarc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. Oggi, sabato 21 marzo, il pilota spagnolo ha trionfato sulla pista di Goiania, posticipata di un'ora e 20 per chiudere un buco che si er ... adnkronos.com MotoGp del Brasile: Marc Marquez vince la Gara Sprint davanti a Di GiannantonioMarc Marquez, spagnolo di Ducati, vince la Gara Sprint del MotoGp del Brasile con un distacco di 0.213 sorpassando a tre giri dalla fine Fabio di Di Giannantonio, italiano di Ducati VR46, partito in p ... msn.com Hear from the #MotoGP riders after the very first #TissotSprint in Brazil #BrazilianGP facebook VIDEO. Jorge Martin si commuove dopo il 3° posto nella Sprint del Brasile: il 2025 da incubo sembra alle spalle #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #BrazilianGP #Martin x.com