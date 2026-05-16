MotoGp | Acosta in pole a Barcellona davanti a Morbidelli

Pedro Acosta ha ottenuto la pole position nelle qualifiche della MotoGP a Barcellona, piazzandosi davanti a tutti gli altri piloti. La sua performance gli permette di partire in prima fila sia nella gara sprint prevista per oggi pomeriggio che nel Gran Premio di domani. Al suo fianco in prima fila ci sarà il pilota che si è classificato subito dopo di lui nelle qualifiche. La sessione di qualifiche si è conclusa con Acosta in testa, seguito da Morbidelli.

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