MotoGp | Acosta in pole a Barcellona davanti a Morbidelli

Da feedpress.me 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Pedro Acosta ha ottenuto la pole position nelle qualifiche della MotoGP a Barcellona, piazzandosi davanti a tutti gli altri piloti. La sua performance gli permette di partire in prima fila sia nella gara sprint prevista per oggi pomeriggio che nel Gran Premio di domani. Al suo fianco in prima fila ci sarà il pilota che si è classificato subito dopo di lui nelle qualifiche. La sessione di qualifiche si è conclusa con Acosta in testa, seguito da Morbidelli.

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Pedro Acosta (Ktm) ottiene la pole position a Barcellona e partirà davanti a tutti nella sprint di oggi pomeriggio e nel Gran Premio di domani. Secondo Franco Morbidelli sulla Ducati del team Vr46, terzo Alex Marquez su Ducati del team Gresini. Caduta per il leader del mondiale Marco Bezzecchi, su Aprilia, che in griglia avrà la 11a posizione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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