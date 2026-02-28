MotoGp | Pole a Bezzecchi ma nella sprint race cade e vince Acosta Subito polemiche

Durante le qualifiche del Gran Premio di Thailandia, un pilota ha conquistato la pole position, mentre un altro ha vinto la sprint race, ma è caduto durante la gara. La sessione di qualifiche ha visto un pilota di Aprilia ottenere il miglior tempo, mentre il vincitore della sprint race ha concluso in prima posizione, nonostante una caduta. La giornata ha suscitato immediatamente discussioni tra gli addetti ai lavori.

Un sabato infuocato ad inaugurare il nuovo Motomondiale di MotoGp. Marco Bezzecchi (Aprilia) vince le qualifiche e conquista la pole position per il gran premio di Thailandia che si svolgerà domani, domenica 29 febbraio 2026. Sfortunato il pilota italiano, che cade in curva durante la successiva sprint race. Proprio nella gara di velocità trionfa Pedro Acosta (Ktm) dopo un lungo duello con Marc Marquez (Ducati), culminato in un contatto dubbio tra i due, per cui il ducatista ha dovuto cedere la posizione. Sul tracciato thailandese di Buriram, circuito inaugurale del Motomondiale, Marco Bezzecchi conferma il grande potenziale mostrato da Aprilia nelle prime sessioni e conquista la pole per il gran premio di domenica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Si decide tutto nell’ultimo giro: Marquez riceve una sanzione, deve cedere la posizione e finisce secondo dietro Acosta. Terzo arriva Fernandez 8° Di Giannantonio e 9° Bagnaia. Out Bezzecchi, scivolato mentre era al comando #ThaiGP #MotoGP x.com