MotoGP Thailandia | trionfa Bezzecchi davanti ad Acosta e Fernandez

Nel Gran Premio della Thailandia di MotoGP, Marco Bezzecchi, alla guida di un’Aprilia, si è classificato primo, battendo in gara Acosta e Fernandez. La vittoria segue alla caduta che aveva subito nella Sprint Race di ieri. La gara si è svolta sul circuito thailandese e ha visto protagonisti i principali piloti della categoria.

AGI - Marco Bezzecchi, in sella all'Aprilia, vince il Gran Premio della Thailandia, riscattando così la caduta di ieri nella Sprint Race. Sul circuito di Chang, il pilota italiano ha preceduto al traguardo gli spagnoli Pedro Acosta (Ktm), al secondo posto, e Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse), al terzo. Oltre al dominio di Bezzecchi sin dalla partenza, tutte le Aprilia si piazzano in top five. Jorge Martin e Ai Ogura, infatti, chiudono rispettivamente quarto e quinto. Nell'ordine, completano la top ten Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina), Brad Binder (Ktm), Franco Morbidelli (Ducati Pertamina), Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) e Luca Marini (Honda).