Joel Esteban ha conquistato la prima posizione in griglia per il Gran Premio del Brasile, seconda prova del Campionato del Mondo Moto3 2026 a Goiânia. Tutti gli italiani in gara sono rimasti fuori dalla top15, lasciando spazio a un risultato che sorprende. La gara si svolgerà nel circuito brasiliano, con Esteban pronto a partire dalla prima fila.

Joel Esteben ha conquistato la pole position del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale Moto3 2026. Sulla pista di Goiânia abbiamo assistito a qualifiche davvero particolari, contando che sono partite con varie ore di ritardo dopo l’increscioso problema causato da una voragine aperta in pieno rettilineo del traguardo. La pole position è andata allo spagnolo Joel Esteban (KTM LevelUP MTA) che ha fatto fermare i cronometri sul tempo di 1:26.241 con 206 millesimi sull’argentino Valentin Perrone (Red Bull KTM Tech3) mentre completa la prima fila il malese Hakim Danish (KTM MT) a 207. Quarta posizione per l’indonesiano Veda Pratama (Honda Team Asia) a 265 millesimi, quinta per l’argentino Marco Morelli (KTM CFMoto Aspar) a 319, mentre è sesto lo spagnolo Brian Uriarte (Red Bull KTM Ajo) a 594. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto3, Joel Esteban centra la pole a Goiânia. Tutti fuori dalla top15 gli italiani

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