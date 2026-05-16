Moto2 straordinaria pole di Vietti nel GP di Catalogna! Anche Lunetta nella top10

Nel fine settimana del sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026, un pilota nato a Ciriè ha ottenuto la pole position nel Gran Premio di Catalogna, dimostrando una performance eccezionale. Con un tempo che gli ha permesso di precedere gli avversari, ha conquistato la prima posizione in griglia di partenza. Anche un altro concorrente ha ottenuto un piazzamento nella top 10, confermando la competitività di alcuni piloti italiani in questa tappa.

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Celestino Vietti on fire! Il pilota nativo di Ciriè si conferma in forma smagliante in questo weekend e ha centrato la pole position del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato del Montmelò il pilota classe 2001 ha confermato di essere uno dei grandi favoriti per il successo nella gara di domani, stampando una pole position che mancava da 2 anni. I rivali sono avvertiti, padroni di casa in primis. La pole position, come detto, porta la firma di Celestino Vietti (Boscoscuro SpeedRS Team) che ha continuato a migliorarsi fino alla bandiera a scacchi fissando il limite a 1:41.076 con 262 millesimi di vantaggio sull’olandese Collin Veijer (Red Bull KTM Ajo), mentre completa la prima fila lo spagnolo Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP) a 360. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, straordinaria pole di Vietti nel GP di Catalogna! Anche Lunetta nella top10 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Moto2, Celestino Vietti svetta anche nelle pre-qualifiche del GP di Catalogna, fuori dalla top14 ArbolinoCelestino Vietti si conferma e mette a segno il miglior tempo nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale di... Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male ArbolinoSenna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026,... Moto2, qualifiche GP Francia (Le Mans): pole di Guevara, 11° Vietti, 16° ArbolinoPrima pole in carriera per lo spagnolo, autore del nuovo record della pista a Le Mans. In prima fila con Guevara anche Holgado e Salac. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 11° Vietti, 16° ... sport.sky.it Moto2, Izan Guevara pole-record a Le Mans. Un italiano in top10Uno straordinario Izan Guevara ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, quinto appuntamento del Mondiale di Moto2 2026. Sul tracciato ... oasport.it