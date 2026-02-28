Nel Gran Premio di Thailandia 2026 di Moto2, Senna Agius ha conquistato la pole position nel turno di qualifiche, registrando il miglior tempo. Vietti si è piazzato tra i primi cinque, mentre Arbolino ha avuto una prestazione deludente, chiudendo tra le ultime posizioni. La gara si svolgerà al Chang International Circuit, con le posizioni di partenza ormai definite.

Senna Agius fa saltare il banco al Chang International Circuit e firma il miglior tempo assoluto nelle qualifiche del Gran Premio di Thailandia 2026, round d’apertura della nuova stagione per il Mondiale Moto2. Si tratta della prima pole position in carriera nella categoria per il ventenne australiano del team LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP, che si era comunque già messo in mostra nel 2025 vincendo due gare e ottenendo quattro podi. In un Q2 estremamente equilibrato e privo di giri perfetti, alla fine è stato sufficiente l’1:34.576 di Agius per la pole con un margine di soli 28 millesimi su Izan Guevara e 49 sull’altro spagnolo Daniel Holgado. Distacchi minimi anche in seconda fila per l’iberico Ivan Ortolà, quarto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Senna Agius in pole position nel GP di Thailandia. Vietti in top5, male Arbolino

