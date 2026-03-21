Moto2 | Guevara svetta nella FP2 a Goiania italiani lontani dalla top 5

Izan Guevara ha concluso con il miglior tempo la FP2 del GP del Brasile di Moto2 a Goiania, l’ultima sessione di prove libere prima delle qualifiche. Gli italiani si sono distanziati dalla top 5, che vede Guevara in testa. La giornata si è svolta sul circuito brasiliano, con i piloti impegnati nelle ultime prove di preparazione prima delle gare ufficiali.

Termina con il miglior tempo di Izan Guevara la terza ed ultima sessione di prove libere valida per il GP del Brasile, appuntamento numero due del Motomondiale 2026 dedicato alla classe Moto2 in fase di svolgimento questa settimana presso il circuito di Goiania. Nello specifico il centauro in forza alla BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 ha fermato il cronometro a 1:21.256, staccando di 0.238 Manuel Gonzalez (Liqui Moly Dynavolt Intact GP), secondo davanti a Mario Aji (IDemitsu Honda Team Asia), terzo con uno scarto di 0.434. Buona performance poi per Filip Salac (OnlyFans American Racing Team), quarto a 0.597 precedendo Daniel Holgado (CFMOTO Aspar Team), quinto a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2: Guevara svetta nella FP2 a Goiania, italiani lontani dalla top 5 Articoli correlati Moto3, David Almansa svetta anche nella FP2 di Goiânia. Guido Pini unico italiano nella top10David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento... Leggi anche: LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: Antonelli svetta davanti a Russell nella FP2, Ferrari in scia Contenuti e approfondimenti su Moto2 Guevara svetta nella FP2 a... Temi più discussi: Moto2, Alex Escrig chiude in vetta una bagnata FP1 del GP del Brasile. Vietti veloce, Arbolino nella top10; Moto2: la grande incognita del GP del Brasile, chance per Vietti?; MotoGP su TV8, GP Brasile 2026: orari in chiaro da venerdì a domenica. Moto2 Brasile, Escrig il più veloce nella FP1 bagnata: Vietti quintoAlex Escrig ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Brasile, il secondo appuntamento del Mondiale Moto2 2026. Sul suggestivo circuito di Goiânia, la pioggia ha giocato un ruo ... it.blastingnews.com Moto2, Sotto l'acqua Escrig fa sue le FP1 in Brasile, 2° Guevara. Affonda Gonzalez: 21°Moto2: Dietro a Forward e Boscoscuro, completa il terzetto di testa la Kalex di Mario Aji. Bene Vietti e Arbolino: 5° e 9°. Bella figura anche per Foggia, sostituto di Lunetta e 15° a fine turno. Terz ... gpone.com Venerdì pazzo in Moto2: Arbolino show, Vietti in top-6 ed esclusi a sorpresa @corsedimoto x.com https://www.oasport.it/2026/03/moto2-alex-escrig-chiude-in-vetta-una-bagnata-fp1-del-gp-del-brasile-vietti-veloce-arbolino-nella-top10/ Alex Escrig è il più veloce nella FP1 del Gran Premio del Brasile disputata su asfalto bagnato. Celestino Vietti il migliore de facebook