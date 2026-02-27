Nelle sessioni di pre-qualifiche del GP di Thailandia, il pilota spagnolo si impone tra i migliori, mentre gli altri italiani si contendono le prime posizioni in vista delle qualifiche ufficiali. La giornata ha visto alcune sorprese e alcune assenze dai primi posti, con i tempi che promettono una sfida serrata nel proseguo del week-end. La pista di Buriram ha messo in evidenza le differenze di ritmo tra i vari piloti.

Calato il sipario sulle pre-qualifiche del GP di Thailandia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di Moto2. La sessione che ha definito l’accesso diretto alla Q2 e i piloti costretti a passare dalla Q1, in vista del time attack di domani decisivo per la griglia di partenza, è stata condizionata dall’arrivo della pioggia. La perturbazione ha colpito sul finire del turno, scompaginando i piani dei centauri. A pagarne il prezzo più alto è stato il colombiano David Alonso (CFMOTO Inde Aspar Team). Il sudamericano aveva impressionato per ritmo sull’asciutto, ma lo scroscio conclusivo gli ha impedito di completare un ultimo assalto al tempo. Risultato: esclusione dalla top-14 che garantisce l’accesso diretto alla Q2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Moto2, Manuel Gonzalez svetta nelle pre-qualifiche a Buriram. Vietti in Q2, Arbolino lontano

Moto3, David Almansa svetta nelle pre-qualifiche di Buriram. Guido Pini unico italiano nella top14David Almansa ha fatto segnare il miglior tempo al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Thailandia, appuntamento d’esordio del Mondiale di...

Moto2, sarà una sfida a tre per il Mondiale 2026? Ultima chiamata per Vietti e ArbolinoPoche certezze e tante incognite alla vigilia del Mondiale Moto2 2026, dopo la promozione in top class del campione uscente Diogo Moreira.

Moto2, Test Portimao: Furusato svetta sul bagnato nel Day 1, Lunetta in Top 10Moto2: Taiyo centra il miglior tempo sulla pista dell’Algarve seguito da Ortolà e Gonzalez. Quarto Fernandez con la prima Boscoscuro in classifica, 6° Piqueras poi Alonso e Holgado, 11° Arbolino ... gpone.com

Moto2, Manuel Gonzalez chiude al comando dei caotici test a PortimaoMoto2: Lo spagnolo del team Intact GP svetta nell’ultima giornata di test all’Algarve, conclusa anzitempo per dell’olio in pista. Secondo Guevara, seguito da Agius e Baltus, 6° Vietti, 8° Arbolino, 25 ... gpone.com