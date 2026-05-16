Moto travolta da camion in autostrada in Campania morta 50enne pugliese In serata

Da noinotizie.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 50 anni, originaria della Puglia, è deceduta in serata a causa di un incidente avvenuto sull'autostrada A1 tra Caianello e Capua, nel tratto diretto verso Roma. La motociclista stava percorrendo quella strada quando è stata investita da un camion. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. La polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

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L’incidente si è verificato fra Caianello e Capua, tratto di autostrada A1 verso Roma. Lo stava percorrendo in serata, a bordo della sua moto, una donna di 50 anni, originaria della Puglia, in viaggio con destinazione, appunto, la capitale. Per cause da dettagliare la moto si è scontrata con un camion, la motociclista è morta sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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