Moto travolta da camion in autostrada in Campania morta 50enne pugliese In serata

Una donna di 50 anni, originaria della Puglia, è deceduta in serata a causa di un incidente avvenuto sull'autostrada A1 tra Caianello e Capua, nel tratto diretto verso Roma. La motociclista stava percorrendo quella strada quando è stata investita da un camion. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della conducente. La polizia sta svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto.

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