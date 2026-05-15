Incidente in Autostrada | morta una donna pugliese era diretta a Roma in moto

Un grave incidente si è verificato nel tratto casertano dell'autostrada A1, tra Capua e Caianello, provocando la morte di una donna di 50 anni originaria della Puglia. La donna viaggiava in moto in direzione Roma e si trovava nel traffico quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

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