Incidente in Autostrada | morta una donna pugliese era diretta a Roma in moto
Un grave incidente si è verificato nel tratto casertano dell'autostrada A1, tra Capua e Caianello, provocando la morte di una donna di 50 anni originaria della Puglia. La donna viaggiava in moto in direzione Roma e si trovava nel traffico quando si è verificato l’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. La dinamica dell’incidente è al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.
Tragico incidente nel tratto casertano dell'A1, tra Capua e Caianello: una donna di 50 anni, pugliese, che viaggiava in moto in direzione Roma, ha perso la vita dopo essere stata probabilmente investita da un mezzo pesante. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Caserta, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente. La donna viaggiava insieme ad altri motociclisti quando avrebbe perso il controllo della moto cadendo e venendo travolta dal camion; la donna è morta sul colpo. Il corpo è stato trasferito all'istituto di medicina legale di Caserta per l'autopsia. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
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