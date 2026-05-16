Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP si svolge sul circuito di Barcellona, con i piloti spagnoli che si sono distinti nelle sessioni di qualifiche e nella sprint race di sabato. Tra i favoriti ci sono i corridori locali, che cercano di conquistare la vittoria davanti al pubblico di casa. Insegue una posizione di rilievo anche il pilota italiano, insieme ad altri concorrenti come Bez e Bagnaia, che puntano a migliorare il loro risultato durante la gara domenicale.

Barcellona, 16 maggio 2026 – Spagnoli profeti in patria? Probabile. Il gran premio di Catalogna della Moto gp, sul tracciato di Barcellona, sembra premiare i padroni di casa, soprattutto alla luce delle qualifiche e della sprint race del sabato. Se al venerdì, nelle libere, Bezzecchi e Di Giannantonio erano stati molto veloci sul passo, dalle qualifiche in avanti qualcosa è cambiato e gli spagnoli, soprattutto Marquez e Acosta, hanno preso il sopravvento. Il pilota KTM ha stampato la pole con Alex terzo, mentre in sprint race il duello si è risolto sul filo di lana a favore del leader di Gresini, che dalla prossima stagione andrà proprio a guidare la moto di Acosta promesso sposo in Ducati ufficiale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Moto gp, spagnoli favoriti a Barcellona. Inseguono Di Giannantonio, Bez e Bagnaia

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