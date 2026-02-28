Moto gp Bez spreca Marquez e Acosta ci sono | favoriti e strategie del gp di Thailandia

Il weekend di apertura della Moto GP 2026 a Buriram vede i favoriti Marquez e Acosta pronti a scendere in pista, mentre Bez commette un errore che potrebbe influenzare la sua gara. La gara si svolge nel circuito thailandese e le strategie dei piloti sono già al centro dell’attenzione. La competizione si avvia con un clima di grande attesa tra gli appassionati di motociclismo.

Buriram, 28 febbraio 2026 – È partito all’insegna dello spettacolo il primo weekend della stagione Moto gp 2026. Aprilia, Ducati e KTM sugli scudi, con diversi piloti che sembrano in grado di giocarsi la prima gara del mondiale e una domenica che si preannuncia scoppiettante. Il più veloce di tutti sarebbe Marco Bezzecchi, costantemente in testa durante il weekend, ma spesso sono gli errori a frenarlo, come accaduto in Sprint Race, così Marc Marquez e Pedro Acosta sono stati pronti ad approfittarne, e in generale Aprilia si dimostra solida con Fernandez terzo ma anche con Martin e Ogura veloci. Le case europee sono le migliori e più... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

