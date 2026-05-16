Moto gp Bezzecchi ammette | Mi manca fiducia ovunque

A Barcellona, nel corso di un fine settimana di gara, Marco Bezzecchi ha ammesso di attraversare un momento complicato, dichiarando di sentirsi privo di fiducia in diverse aree. Il pilota, attualmente in testa alla classifica, ha vissuto un venerdì positivo, ma il sabato ha portato con sé difficoltà e incertezze. La sua performance ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, mentre si avvicina la fase più critica della competizione.

Barcellona, 16 maggio 2026 – Un buon venerdì, un brutto sabato. Marco Bezzecchi, il leader della classifica piloti della Moto gp, sta vivendo la prima vera difficoltà di questo scoppiettante inizio di 2026. Il pilota Aprilia, infatti, nelle gare domenicali ha sempre fatto primo o secondo, e ha anche consolidato il record di giri consecutivi in testa nella storia della Moto gp, ma a Barcellona ha improvvisamente perso il feeling che lo aveva contraddistinto fino a qui e le prospettive per la gara lunga non sono affatto buone. Solo dodicesimo in qualifica, in quarta fila e col rischio di rimanere attardato dai primi, e un anonimo nono posto in Sprint Race che non gli ha permesso di sfruttare la caduta del compagno Jorge Martin per allungare in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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