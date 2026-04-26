Moto Gp | Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP, il pilota spagnolo del team Ducati Gresini si è aggiudicato la vittoria a Jerez, mentre Marco Bezzecchi, in sella a un’Aprilía, ha concluso la gara in seconda posizione. Con questa gara, Bezzecchi mantiene la leadership nel campionato mondiale 2026. La corsa ha visto una lotta tra i due piloti, con il vincitore che ha tagliato il traguardo davanti al rivale.

AGI - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa a Jerez davanti all' Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio . Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi MotoGP Usa | Sono 5 di fila per Bez, bene Acosta Notizie correlate Leggi anche: LIVE MotoGP, GP USA 2026 in DIRETTA: Bezzecchi trionfa davanti a Martin! Marquez fuori dal podio LIVE MotoGP, GP Spagna 2026 in DIRETTA: Bezzecchi vuole riscattarsi, Marc Marquez per la doppietta a JerezCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: MotoGp Spagna, Marc Marquez vince la gara Sprint davanti a Bagnaia; Marquez e la manovra capolavoro: 'Puro istinto'; Sprint pazza: nel diluvio vince Marc davanti a Bagnaia e Morbidelli. Caduto Bez; MotoGP Jerez: Marc Marquez cade e poi vince una folle Sprint, disastro Aprilia. MotoGP, a Jerez trionfa Alex Marquez dopo la caduta del fratello Marc: sul podio Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il GP di Spagna della MotoGP 2026 a Jerez dopo la caduta del fratello Marc, finito nella ghiaia al secondo giro ... fanpage.it MotoGP, in Spagna trionfa Alex Marquez. Poi podio italiano con Bezzecchi e Di GiannantonioAlex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp . Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa davanti all’Aprilia ... gazzettadelsud.it Un violento scontro tra auto e moto alle porte di Casarano è costato la vita a Rocco Perrone, 49 anni, macellaio di Ruffano, deceduto nonostante i lunghi tentativi di rianimazione del 118. Al vaglio dei carabinieri la dinamica dell'incidente. https://www.trnews.it/ - facebook.com facebook 26/4/26.Aggiornamenti sull'invasione abusiva di bici e moto in piazza del Monumento e della basilica a Chioggia,oggi:una sostenuta presenza di mezzi verso le 10.30 che si è leggermente rarefatta verso le 12.45; staremo a vedere nel pomeriggio-sera...Segn x.com