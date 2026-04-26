Moto Gp | Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

Da agi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP, il pilota spagnolo del team Ducati Gresini si è aggiudicato la vittoria a Jerez, mentre Marco Bezzecchi, in sella a un’Aprilía, ha concluso la gara in seconda posizione. Con questa gara, Bezzecchi mantiene la leadership nel campionato mondiale 2026. La corsa ha visto una lotta tra i due piloti, con il vincitore che ha tagliato il traguardo davanti al rivale.

AGI - Alex Marquez  vince il  Gran Premio di Spagna, valido per il  Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team  Ducati Gresini  trionfa a Jerez davanti all' Aprilia  di  Marco Bezzecchi, che si conferma  leader del campionato. Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio . Sul podio sale anche il suo connazionale  Fabio Di Giannantonio  (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra  Aprilia Factory  dello spagnolo  Jorge Martin. Seguono le due  Aprilia Trackhouse  di  Ai Ogura  e  Raul Fernandez  in quinta e sesta posizione, che precedono il francese  Johann Zarco  (Honda Lcr). Completano la  top ten   Enea Bastianini,  Fermin Aldeguer  e  Pedro Acosta.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Moto Gp: Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

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