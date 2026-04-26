Moto Gp | Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

Da agi.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP disputato a Jerez, il pilota spagnolo ha conquistato la vittoria, portando a casa il primo posto. La gara si è conclusa con il secondo classificato, che mantiene la testa della classifica mondiale, davanti a un altro pilota. La competizione ha visto numerosi sorpassi e una strategia di gara intensa, con i piloti che si sono sfidati fino all'ultimo giro.

AGI - Alex Marquez  vince il  Gran Premio di Spagna, valido per il  Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team  Ducati Gresini  trionfa a Jerez davanti all' Aprilia  di  Marco Bezzecchi, che si conferma  leader del campionato. Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio . Sul podio sale anche il suo connazionale  Fabio Di Giannantonio  (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra  Aprilia Factory  dello spagnolo  Jorge Martin. Seguono le due  Aprilia Trackhouse  di  Ai Ogura  e  Raul Fernandez  in quinta e sesta posizione, che precedono il francese  Johann Zarco  (Honda Lcr). Completano la  top ten   Enea Bastianini,  Fermin Aldeguer  e  Pedro Acosta.🔗 Leggi su Agi.it

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© Agi.it - Moto Gp: Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

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