Durante il Gran Premio di Spagna di MotoGP disputato a Jerez, il pilota spagnolo ha conquistato la vittoria, portando a casa il primo posto. La gara si è conclusa con il secondo classificato, che mantiene la testa della classifica mondiale, davanti a un altro pilota. La competizione ha visto numerosi sorpassi e una strategia di gara intensa, con i piloti che si sono sfidati fino all'ultimo giro.

AGI - Alex Marquez vince il Gran Premio di Spagna, valido per il Mondiale 2026 di MotoGp. Il pilota spagnolo del team Ducati Gresini trionfa a Jerez davanti all' Aprilia di Marco Bezzecchi, che si conferma leader del campionato. Marquez, Bezzecchi e Di Giannantonio sul podio . Sul podio sale anche il suo connazionale Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), mentre al quarto posto chiude l'altra Aprilia Factory dello spagnolo Jorge Martin. Seguono le due Aprilia Trackhouse di Ai Ogura e Raul Fernandez in quinta e sesta posizione, che precedono il francese Johann Zarco (Honda Lcr). Completano la top ten Enea Bastianini, Fermin Aldeguer e Pedro Acosta.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Moto Gp: Alex Marquez trionfa a Jerez davanti a Bezzecchi

DopoGP USA: uno due Aprilia, Ducati ahi ahi

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